Lesão afasta Mantuan quando o Corinthians mais precisava de seu meia

Ligamento rompido vai tirar o jovem jogador de ação até 2021 bem quando ele começa a ganhar espaços na equipe profissional

Mais uma má notícia na maré de azar do Corinthians. Gustavo Mantuan, novo xodó da Fiel, se lesionou enquanto estava a serviço e só volta a jogar em 2021, justamente quando podia ter sua grande chance com a camisa alvinegra.

Corinthiano de família, no clube desde pequeno, campeão na base e autor de um gol importante me uma de suas primeiras partidas no time profissional. Gustavo Mantuan era a receita para cair nas graças da exigente torcida alvinegra - e caiu.

Depois de atrasar sua ida para a seleção brasileira sub-20 para poder defender o contra o - justamente na partida em que marcou seu primeiro gol, que ajudou na vitória do time - Mantuan deixou um amistoso da Amarelinha, justamente contra a equipe sub-23 do , lesionado.

Nesta quinta-feira (29), exames constataram a ruptura de ligamento no joelho esquerdo e a necessidade de uma cirurgia que o tira dos gramados pelo resto da temporada. E esta é terceira vez que o meio-campista tem uma lesão assim.

Em abril do ano passado, Mantuan ficou seis meses afastado depois de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo - mesma coisa que aconteceu agora. Mas, antes disso, em 2018, teve o mesmo problema no joelho direito e ficou fora por nove meses. Desta vez, o tempo de recuperação ainda não foi definido, mas a ausência pelo resto da temporada é certa.

Com isso, Mantuan deve perder uma ótima chance de se firmar no Corinthians, que vive um mau momento e precisa de cada ajuda que conseguir. Mesmo jovem, o meia - que ganhou um novo contrato para dificultar sua saída - já tinha conquistado a torcida, os companheiros, e mais importante, o técnico Vagner Mancini.

A expectativa era que, ao voltar da seleção, Mantuan ganhasse mais chances na equipe titular do Corinthians, principalmente depois da boa atuação. Mancini estava empolgado com o jogador, que considera como uma joia do clube e com quem pretendia contar já para o difícil duelo de domingo (1), contra o Internacional.

O Corinthians, em nota, confirmou a lesão de Mantuan e a necessidade de uma cirurgia, que ainda vai ser marcada.