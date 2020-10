Danilo Avelar para por oito meses: quais são as opções para o Corinthians?

Apesar de ter 13 zagueiros sob contrato, o Timão deve ter dificuldades no setor com a baixa de seu titular

Nos instantes finais do clássico contra o Santos, Danilo Avelar sofreu um entorse no joelho e o diagnóstico é uma má notícia para o , que deve perder o zagueiro por até oito meses. O maior problema é a falta de opções para a vaga deixada pelo defensor.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O lance em que Avelar - autor do gol corinthiano na partida - se lesionou aconteceu já nos acréscimos do empate contra o Peixe, quando ele tentou proteger uma bola da chegada de Lucas Lourenço. Na hora de colocar a perna à frente do santista, levou um tranco e foi ao chão sentindo muitas dores. Após exames ficou constatada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito do zagueiro, que vai passar por cirurgia na próxima quarta-feira.

Mais times

O zagueiro @DaniloAvelar sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia na próxima quarta-feira. A previsão de recuperação total é estimada em até oito meses.



Desejamos força ao atleta na sua recuperação.



📸 Rodrigo Coca#ForçaAvelar pic.twitter.com/Mm0ros3mAO — Corinthians (@Corinthians) October 8, 2020

Com tempo de recuperação estimado em cerca de oito meses, o zagueiro deve ficar de fora pelo restante da temporada - que, por conta dos atrasos de calendário em decorrência da pandemia, só se encerra em 2021. A ausência do zagueiro titular é uma perda e tanto para um time que tem apenas três zagueiros considerados aptos a jogar - Gil e Avelar, os dois titulares, e Bruno Mendez como o único reserva - e que agora deve ficar sem um reserva.

A questão de falta de atletas para a posição já havia sido colocada antes, principalmente depois da liberação de Pedro Henrique para o -PR, mas nenhuma contratação foi feita.

Mais artigos abaixo

Apesar de não ter um nome considerado apto para ser reserva, o Corinthians tem 13 zagueiros sob contrato atualmente, segundo levantamento do Meu . Entre os dez que não estão sendo aproveitados estão alguns emprestados, outros da base que não tem o nível que o Timão deseja e alguns lesionados. Entre os que estão no departamento médico Léo , grande aposta do Corinthians para o setor, ainda se trata de uma grave lesão sofrida em 2019 e não tem previsão de retorno.

Além disso, o Timão também não tem em seu banco um jogador que possa ser facilmente improvisado na posição - algo que acontecia Avelar antes de ele ser reposicionado no início do ano. Assim, a solução encontrada, segundo o Lance!, foi pedir o retorno imediato de Marllon, que está emprestado ao , mas não vinha tendo espaço. A intenção do Corinthians é já poder contar com ele para o jogo contra o Ceará, no próximo domingo (11).