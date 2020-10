Jemerson no Corinthians: como está a negociação pelo zagueiro do Monaco

Defensor ex-Atlético Mineiro está em baixa no time francês e vê com bons olhos um retorno ao Brasil

O está à procura de um novo zagueiro para reforçar seu elenco, que é visto como desequilibrado. Especialmente após a lesão de Danilo Avelar, o quer um novo defensor com status de titular. De acordo com o site Meu Timão, o nome da vez no clube paulista é Jemerson. O zagueiro pertence ao mas pouco tem jogado na equipe francesa.

De acordo com o Globo Esporte, o Timão já apresentou uma proposta para o Monaco. O contrato de Jemerson expira em 30 de junho de 2021, ou seja, após esse período ele estará livre para acertar com outro clube de graça. O Corinthians, porém, quer o jogador de imediato. A forma de tentar 'driblar' esse período é um empréstimo até o final da temporada, pois aí o brasileiro já estaria sem nenhum vínculo profissional com o time francês.

A pressa do Timão em contratar um novo defensor vem principalmente pelo fato que Danilo Avelar lesionou o joelho e precisou passar por cirurgia. No clássico contra o , no início de outubro, o defensor sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve desfalcar o clube do Parque São Jorge por pelo menos oito meses.

Além disso, a chegada de Jemerson, que saiu do com status de jogador promissor, traria mais experiência à defesa do clube que nos últimos anos ficou conhecido pelos sólidos esquemas defensivos.

Um fator que pode se tornar uma dificuldade para a negociação é o salário do camisa 5 do Monaco. Com um ganho bastante superior àquilo que o Corinthians pode arcar nesse momento, Jemerson deve ouvir uma proposta com um salário abaixo do que ganha.

A situação de quase nenhum jogo no ano pode ser um dos argumentos do Corinthians para que ele volte ao Brasil e receba menos. A última partida que Jemerson jogou foi em 28 de janeiro de 2020, contra o , pela Francesa.

Com a lesão de Avelar, o técnico Vágner Mancini conta apenas com Gil, Marllon e Bruno Méndez de zagueiros no time principal.