Otero e Corinthians: venezuelano fez, sozinho, o dobro de gols de faltas desde que chegou ao Brasil

Sem resolver o problema da velocidade, o venezuelano pode ser a solução das bolas paradas no Timão

Rómulo Otero foi oficialmente apresentado como o mais novo reforço do para a temporada. O venezuelano já chegou ao Parque São Jorge prometendo gols de bola parada, uma grande deficiência do nos últimos anos.

🎙🗣 Fala, Otero: "Para mim é um privilégio vestir essa camisa, sempre foi um sonho jogar no Corinthians, desde que cheguei no sempre tive vontade. Sou o primeiro venezuelano a jogar aqui, me sinto muito feliz"



📷Rodrigo Coca/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/NpMlnuXuyn — Corinthians (@Corinthians) August 25, 2020

O novo camisa 11 do Corinthians, sabendo que a bola parada é o seu principal atributo, ainda disse que espera já mostrar essa faceta contra o Fortaleza, na quarta-feira (26), no que pode ser sua estreia pelo Timão. "Acredito que vou treinar hoje (terça-feira, 25) para amanhã (quarta) já fazer um gol de bola parada", disse o jogador em sua coletiva de apresentação.

Marcar de falta na estreia foi justamente o que Luan fez no Corinthians. Em seu primeiro jogo pelo alvinegro, em janeiro, em uma partida não oficial, válida pela , o meia de falta o seu primeiro gol como jogador do Corinthians.

Já com uma expectativa gigante em torno de Luan, a torcida logo olhou para o 7 na camisa do jogador e lembrou de Marcelinho Carioca, grande batedor de faltas do Timão, e achou que seu problema estava resolvido. No entanto, o meia não vem correspondendo e aquele foi o último gol de falta marcado pelo Corinthians, há mais de sete meses.

Também lembrando de Marcelinho Carioca, Otero disse ter visto diversos gols de falta do ex-jogador: "Minha bola parada é minha maior característica, conheço Marcelinho Carioca, não pessoalmente, mas quando cheguei no Brasil e começaram comparações, vi muitos jogos dele no Youtube, tinha uma excelente batida".

Ansioso pela estreia, o venezuelano ainda se colocou à disposição para jogar em diversas posições e com diversos companheiros diferentes."Jogo nas três: meio, direita ou esquerda. Mas me sinto muito melhor pela esquerda, minha maior característica é o chute, então pela esquerda encaro pelo meio e chuto no gol. Ou vou para o fundo e cruzo na área. Gostaria muito de jogar já, estou ansioso, mas não sei se vou jogar com Luan, com Araos, com Léo (Natel), com Vital, não sei", disse o novo jogador corinthiano.

O próximo compromisso do Timão é contra o , na quarta-feira (26), às 21h30. O jogo é a sequência da rodada do final de semana e o alvinegro joga em casa, na Arena Corinthians.