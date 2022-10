Sevilla x Valencia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), pela 10ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sevilla recebe o Valencia na tarde desta terça-feira (18), no estádio Ramón Sánchez PIzjuán, às 14h (de Brasília), pela 10ª rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo no Star+, na plataforma de streaming.

Em nono lugar do espanhol com 9 pontos, o Sevilla quer dar sequência à sua recuperação no campeonato. A equipe segue sem poder contar com Rekik e Corona, enquanto Fernando continua sendo dúvida devido à questão física, assim como Jesus Navas.

Já o Valencia está na sétima posição, com 14 pontos, e busca o triunfo para tentar se aproximar do G-6. Catillejo e Domenech estão lesionados, e Cavani, substituído no fim de semana, virou dúvida. No entanto, Marcos Andre e Diakhaby retornam após suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Marcao; Carmona, Rakitic, Gudelj, Acuna; Torres, Lamela, Isco.

Escalação do provável Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Comert, Gaya; Musah, Nico, Almeida; Kluivert, Duro, Lino.

Desfalques

Sevilla

Karim Rekik e Jesus Manuel Corona continuam no departamento médico.

Valencia

Samu Castillejo e Jaume Domenech estão lesionados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 18 de outubro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla - ESP