Sevilla recusa propostas do Newcastle por Diego Carlos

A venda de Diego Carlos do Sevilla, da Espanha, para o Newcastle, da Inglaterra, no atual mercado da bola está cada vez mais distante. Os britânicos fizeram duas propostas para contratação do zagueiro brasileiro de 28 anos, mas tiveram ambas recusadas. Com a proximidade do fim da janela de transferências, que se encerra em 31 de janeiro, os espanhóis não pretendem fazer negócio, sobretudo por não terem tempo hábil para buscar uma reposição.

A primeira oferta foi de 30 milhões de euros (R$ 184,5 milhões na cotação atual), e a segunda chegou a 35 milhões de euros (R$ 215,2 milhões). Ambas foram descartadas pelo Sevilla. O Newcastle não sinalizou com novos números pelo defensor nesta janela de transferências.

O Sevilla queria embolsar cerca de 50 milhões de euros (R$ 307,25 milhões) pelo defensor, tem passagens por Portugal e França antes de sua chegada à Espanha. O seu contrato se encerra em 30 de junho de 2024, e ele tem multa rescisória de 75 milhões de euros (R$ 460,87 milhões).

Longe da transferência neste mercado da bola, o zagueiro pode deixar o clube na janela do verão europeu, que se inicia em julho de 2022, visando a próxima temporada do continente.

Titular absoluto do Sevilla, Diego Carlos soma 30 partidas nesta temporada, com dois gols marcados. Ele esteve em campo 2.684 minutos. Em julho de 2021, disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira e foi campeão do torneio sob o comando de André Jardine.