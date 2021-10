Semifinal Atlético-MG x Palmeiras pode ter resultado anulado pela Conmebol?

Jogo de volta na Libertadores teve polêmica por invasão de Deyverson em lance do gol; Galo foi à Conmebol

O jogo da semifinal da Libertadores entre Atlético-MG e Palmeiras segue causando polêmica. O Galo enviou um ofício à Conmebol pedindo anulação do gol de empate do Verdão ou repetição da partida por invasão de Deyverson ao gramado.

Com um empate por 1 a 1 no Mineirão, o Palmeiras se classificou à final da Libertadores de 2021, eliminando o Atlético-MG no critério de gol qualificado - ou gol fora de casa, como é conhecido popularmente. O gol do Verdão, porém, causou - e continua causando - polêmica.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No momento em que Dudu marca o gol, Deyverson, jogador reserva do Palmeiras, que estava aquecendo na lateral do campo, invadiu o gramado para comemorar, antes mesmo de a bola passar da linha do gol.

Nem Wilmar Roldán, árbitro de campo, nem o VAR anularam o empate palmeirense por conta da invasão. Apenas foi mostrado o cartão amarelo ao camisa 9.

O gol do Palmeiras ou o jogo podem ser anulados pela Conmebol?

Apesar de, em um primeiro momento, José Murilo Procópio, vice-presidente do Atlético-MG, ter dito que o clube não recorreria contestando a classificação do Palmeiras, um ofício foi mandado à Conmebol solicitando a anulação do gol ou a repetição da partida, segundo a Rádio Itatiaia. Nos documentos, o Galo anexou imagens da invasão de Deyverson.

O primeiro pedido do Atlético-MG, de um procedimento disciplinar contra o Palmeiras e pela anulação do gol de empate, se baseia no artigo 62, item 1, alínea “b”, do Código Disciplinar 2021 e a aplicação de sanção ao clube paulista, na forma do artigo 7, item 3, alínea T do mesmo regramento, para (i) anular o gol marcado por Dudu e determinar o resultado da partida em 1 x 0 para o Atlético.

Caso não consiga a anulação, o Galo pede que seja determinada a repetição da partida, baseando-se no artigo 7, item 3, alínea “k”, do Código Disciplinar.

“A teor da regra 3.9 do Laws of the Game 21/22 da International Football Association Board, se, após a marcação de um gol o árbitro perceber que um jogador substituto da equipe que o marcou se encontrava dentro do campo naquele momento, o árbitro deve invalidá-lo e reiniciar o logo com um tiro livre direto, executado do local em que a pessoa extra estava”, escreveu o clube mineiro para a Conmebol no ofício enviado.

O ofício ainda cita que a aplicação do cartão amarelo a Deyverson mostra que Wilmar Roldán e o VAR - que recomendou a punição - viram a invasão, de forma que não cumpriram o regulamento vigente.

“Merece realce que a presença do atleta substituto Deyverson Brum Silva Acosta dentro do campo foi percebida pelo árbitro da partida após a marcação do gol e antes de o jogo ser reiniciado, conforme se extrai da Súmula da Partida. Tanto é assim que o referido atleta foi apenado com cartão amarelo justamente pela invasão ao campo, o que desvela a aplicação incorreta das regras do logo, especialmente aquela prevista no item 3.9 do Laws of the Game 21/22 da International Football Association Board”, defendeu o Galo.

“Nesse sentido, eleva-se que não se está diante de má interpretação dos fatos, mas, em verdade, de erro de direito flagrante e inescusável, que teve como consequência a assinalação de gol notoriamente inválido, o qual deu acesso indevido ao Palmeiras à final da Copa CONMEBOL Libertadores 2021”, completaram os mineiros.

Segundo a regra do futebol: "Se, depois de um gol ser marcado, o árbitro perceber, antes do reinício do jogo, que uma pessoa extra estava em campo quando o gol foi marcado:

- o árbitro deve anular o gol se a pessoa extra foi:

Um jogador, substituto, jogador substituído, jogador expulso ou oficial da equipe que marcou o gol; o jogo será reiniciado com um tiro livre direto da posição em que a pessoa extra estava. (...)".

A visão do Palmeiras

No Palmeiras não há nenhuma preocupação com o pedido do Atlético-MG de anulação do gol de Dudu ou de repetição do jogo. Não se vê interferência de Deyverson na jogada.

Sensação no clube é mais de “vergonha alheia”.

A @radioitatiaia revelou o pedido do Galo e confirmamos@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) October 1, 2021

O Palmeiras não se preocupa com a tentativa do Atlético-MG nos bastidores. Os paulistas creem que a ação não terá sucesso e avaliam que trata-se apenas de uma busca desesperada dos mineiros de se manter na competição continental.

Nos bastidores da Academia de Futebol, a avaliação é que não há chance de alterar o resultado obtido em campo no Mineirão. A arbitragem e os responsáveis pelo VAR nem sequer deram atenção para o ocorrido no momento do jogo.

O lance foi analisado durante toda a semana pelo departamento de futebol palmeirense. O clube não entende que houve qualquer interferência de Deyverson na jogada que culminou no gol marcado por Dudu.