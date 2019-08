Sem 'ruas de fogo' na Libertadores? O que diz o regulamento da Conmebol sobre o assunto

Torcedores colorados ficaram revoltados com a proibição do evento, que virou moda em diversas torcidas

O surpreendeu os seus torcedores, na última segunda-feira (26), ao divulgar uma nota oficial pedindo para que não seja realizada a tradicional festa “Ruas de Fogo”, que recepciona o ônibus do time antes de jogos decisivos, como o desta quarta-feira (28), pela volta das quartas de final da Libertadores contra o . Segundo o clube gaúcho, “o evento, organizado por torcedores, é proibido (dentro e nos arredores do estádio) pela Conmebol, que prevê punição ao clube colorado se a determinação não for seguida”.

Os colorados não receberam bem a notícia, ate porque, assim como aconteceu com outros clubes, a festa já estava começando a virar uma tradição pré-jogo.

O Internacional soltou uma nota oficial informando que a Conmebol proibiu as "Ruas de Fogo" do time colorado, levando em perda de mando de campo caso houver no jogo contra o Flamengo.



Conmebol mandando até nas ruas da cidade e estragando a festa da torcida. Lamentável.. pic.twitter.com/QFRbJQpHjG — FutebolNews (@ofutebolnews) August 26, 2019

Não estava sabendo q agora a rua era da @CONMEBOL, achava q era da @Prefeitura_POA (pública) — um cara q está sempre iludido com o Inter (@CarlosV21510491) August 26, 2019

A ordem da Conmebol não se limita à Libertadores, e sim a todos os torneios organizados pela entidade. Exatamente por isso, o , que recebe o pelas quartas de final da nesta quinta-feira (29), fez o mesmo pedido aos seus torcedores.

⚠ ATENÇÃO, TORCEDOR ⚠



Fique ligado no regulamento da Sul-Americana! Leia mais >> https://t.co/RVoAwO1ZjU pic.twitter.com/2O2Fye2n8q — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 27, 2019

SOMOS UM SÓ! ❤🖤



A @carlabaraujo levou o Coluna do Fla pro meio da festa da torcida fora do Maraca! 🧨



Se liga! 🎥 pic.twitter.com/IxC6hQb1Bm — Coluna do Fla (@ColunadoFla) August 21, 2019

Recepção da torcida do ao time na Arena!!🔥



Grêmio x



Isso é #Libertadores pic.twitter.com/bwCTrMW5vp — Liberta Depre (@liberta__depre) August 20, 2019

O comunicado do Tricolor Carioca demonstra o quão normal este tipo de recepção vinha sendo entre os clubes brasileiros. São vários os exemplos e as imagens de várias “ruas em fogo” na chegada de ônibus com as mais diversas cores.

Mas o que diz a Conmebol?

A principal entidade sul-americana do futebol causou polêmica por ter aumentado a rigidez em seu regulamento de segurança para as competições de 2019. Nela, também é visto a proibição de bandeirões e sinalizadores. O motivo é aumentar a nitidez para identificar pessoas ligadas a eventuais acontecimentos trágicos, como a morte do jovem Kevin Espada, em 2013. Ao defender a nova regulamentação, em janeiro deste ano, o diretor de competições da Conmebol, Fred , garantiu que, em prol da segurança, “ninguém vai deixar passar nada”.

O artigo 25 do capítulo VII do Regulamento de Segurança diz o seguinte sobre sinalizadores – usados para fazer as Ruas de Fogo.

É proibido a entrada no estádio e/ou manipulação, antes, durante e depois das partidas, dos objetos relacionados abaixo:

