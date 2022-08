Sem propostas, Sampaoli prefere Brasil, mas não descarta volta à Europa

Treinador está livre no mercado da bola desde que deixou o Olympique de Marselha, ao fim da temporada francesa

Livre no mercado da bola desde que deixou o Olympique de Marselha, da França, o técnico Jorge Sampaoli deseja voltar a trabalhar no Brasil, onde defendeu as cores de Santos e Atlético-MG. No entanto, não descarta retornar à Europa, como soube a GOAL.

O argentino tem residência no Rio de Janeiro desde que esteve à frente do Santos, em 2019. O treinador se sente à vontade no país e crê que a permanência no mercado local seria interessante para a sequência da carreira, especialmente em um time que lute por conquistas.

Jorge Sampaoli ainda não recebeu ofertas de trabalho no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. Ele não foi procurado por nenhuma liga atraente até aqui — não há interesse de brasileiros e nem de equipes do exterior.

O argentino informou ao seu estafe que gostaria de trabalhar no Brasil, mas gostaria de atuar em um gigante do país. A ideia é lutar por títulos relevantes se for sacramentado o retorno ao país.

À frente do Olympique de Marselha na temporada passada, Jorge Sampaoli conduziu o time em 56 partidas, com 30 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. No período, a equipe marcou 93 gols e sofreu 58. O time foi vice-campeão da Ligue 1, atrás somente do Paris Saint-Germain.

Em 2019, durante passagem pelo Santos, Sampaoli somou 35 vitórias em 63 partidas disputadas. Com as cores do Atlético-MG, foram 22 triunfos em 39 compromissos.