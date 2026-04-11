Sem dizer nada... Laporta zomba da derrota do Real Madrid

Enric Masip, assessor de Juan Laporta, publicou uma foto em sua conta pessoal no Instagram ao lado do presidente eleito do Barcelona logo após o término da partida entre Real Madrid e Girona, na última sexta-feira, válida pela 31ª rodada da La Liga.

O Barcelona pode ampliar a diferença para o Real Madrid para 9 pontos na liderança da La Liga, caso consiga vencer o Espanyol na partida de hoje.

Os dois aparecem na foto com um largo sorriso, com Masip fazendo um sinal com o polegar, enquanto Laporta levanta o punho no ar em sinal de vitória, após o time real ter caído na armadilha do empate contra o Girona.





Masip acompanhou a foto com o texto: “Sem palavras, amigos!”, junto com emojis que simbolizam força e felicidade e dois corações nas cores do “blaugrana”.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, Laporta não conseguiu esconder sua alegria após o tropeço do rival tradicional. A foto se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando reações contraditórias entre a raiva da torcida do Real Madrid e a ironia do lado catalão.



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