Sem acerto com o Corinthians, Diego Costa segue com dificuldade para achar um novo clube

Diego Costa sofre para encontrar um novo clube no mercado da bola. Depois de rescindir o contrato com o Atlético-MG, ele autorizou o seu estafe a procurar equipes fora do país. No entanto, ainda não chegou a um acordo com ninguém e enfrenta dificuldades para conseguir os moldes que deseja.

A GOAL apurou que o centroavante de 33 anos foi oferecido a clubes da Europa nas últimas semanas — a ideia era acertar com um time que dispute torneios continentais com frequência. Entretanto, as ofertas apresentadas não foram convincentes para uma resposta positiva do atleta.

Diego Costa vê o retorno à Europa como a principal alternativa na atual janela de transferências, em especial o futebol espanhol. Ele até recebeu proposta do Cádiz, 18º colocado da liga local. No entanto, não se empolgou com a proposta. O jogador não descarta um período sem atuar para analisar novas propostas na próxima janela de transferências europeia, que se inicia em julho de 2022.

A Turquia se tornou uma opção para Diego Costa até esta terça-feira (8). Entretanto, o atleta não conseguiu um acordo com o Fenerbahçe, principal interessado no mercado da bola.

Diego Costa pediu para deixar o Atlético-MG ao fim da temporada 2022. O centroavante de 33 anos tinha salário anual de R$ 16 milhões na Cidade do Galo e solicitou a quebra do vínculo sem o pagamento de multa rescisória. As partes fizeram um acordo nos bastidores e acertaram uma rescisão amigável, sem pagamento da indenização estabelecida em contrato.

O Corinthians também fez proposta para contar com Diego Costa em 2022. A oferta era ligeiramente superior ao que ele recebia em Belo Horizonte. Entretanto, os paulistas deixaram as tratativas após o jogador não responder à oferta. O atacante queria ganhar tempo para conseguir um acordo com um clube estrangeiro, o que não aconteceu até o momento.