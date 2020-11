Brasil x Uruguai: Qual o histórico do confronto? Quais são as maiores goleadas?

Um dos maiores clássicos da América Latina tem mais um confronto marcado, desta vez pelas Eliminatórias para o Mundial de 2022

e se enfrentam nesta terça-feira (17), em Montevidéu, no último jogo da seleção brasileira na temporada 2020. O encontro será válido pela quarta rodada das Eliminatórias para a de 2020.

A Goal separou um retrospecto de confrontos entre essas duas equipes, que duelaram 76 vezes ao longo da história. O Brasil possui a vantagem de vitórias, com 36 até agora, contra 20 da seleção Celeste, além de 20 empates entre as equipes.

Em números de títulos, a seleção Canarinho fica atrás quando o assunto é Copa América; são 15 títulos uruguaios contra nove brasileiros. Em contrapartida, o Brasil sai na frente com Copas do Mundo, somando cinco contra dois dos uruguaios - que ainda consideram as conquistas olímpicas de 1924 e 1928, quando a Fifa organizou o torneio lhe dando um caráter de Mundial. E por falar em Mundial, o último grito de campeão dos camisa azul celeste neste mais alto nível foi justamente contra a seleção brasileira, em 1950, no inesquecível "Maracanazo".

Entretanto, as maiores goleadas e jogos mais marcantes entre as seleções você confere na tabela abaixo!

HISTÓRICO DOS DUELOS MAIS IMPORTANTES

Foto: Getty