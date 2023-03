Schalke 04 x Borussia Dortmund ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alemão

Equipes entram em campo neste sábado (11), na Veltins-Arena; veja como acompanhar na internet

Neste sábado (11), o Schalke 04 recebe o Borussia Dortmund na Veltins-Arena pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. A partida acontece às 14h30 (de Brasília), com transmissão do OneFootball, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar ao tempo real do duelo ao vivo.

Para o Schalke 04, atual 17ª colocado na tabela, uma vitória pode significar a saída da zona de rebaixamento. A equipe teve a pior defesa do primeiro turno, com 44 gols sofridos em apenas 17 jogos. Mas, no segundo turno, o time está mais equilibrado. São duas vitórias e quatro empates nesse período, o que fez com que a equipe voltasse a brigar para escapar do rebaixamento.

Para o Borussia Dortmund, que foi eliminado da Champions League pelo Chelsea, o triunfo pode trazer a liderança do campeonato caso o Bayern de Munique tropece contra o Augsburg. Os aurinegros estão na 2ª colocação com 49 pontos.

Prováveis escalações

Escalação provável do Schalke 04: ​Fahrmann; Brunner, Yoshida, Jenz e Matriciani; Alex Král e Krauss; Zalazar, Bulter e Mohr; Michael Frey.

Escalação provável do Borussia Dortmund: ​Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck e Ryerson; Ozcan, Emre Can e Bellingham; Reyna, Haller e Marco Reus.

Desfalques

Schalke 04

Drexler, Heereken, Kozuki, Latza, Polter, Skarke, Uronen e van den Berg estão lesionados.

Borussia Dortmund

Kobel, Brandt, Adeyemi e Moukoko, Kamara e Duranville estão machucados.

Quando é?