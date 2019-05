Sarri dispensou David Luiz logo na primeira semana de Chelsea

Defensor revela que superou desconfiança do treinador e que pretende permanecer no Stamford Bridge no futuro

Apesar da simpatia e carisma que desfruta entre os torcedores do e a renovação contratual no fim da temporada, David Luiz revela que precisou superar o descrédito com o treinador da equipe, Maurizio Sarri. Assim que chegou, o italiano pediu a dispensa do defensor.

"Conversamos na primeira semana da temporada. Ele disse que não me queria aqui e isso era normal. Eu estava machucado por muito tempo, era meu último ano de contrato, estava com 31 anos e todos diziam 'não, ele não vai ficar'. Depois de três dias de treinos, ele mudou de ideia e me falou: 'você fica!'", revelou o brasileiro em entrevista ao Daily Mail.

A mudança de ideia de Sarri parece ter se revelado na prática. Das 62 partidas disputadas até o momento pela equipe azul de Londres, David esteve em campo 49 vezes e pode aumentar esse número com a final da , na próxima quarta-feira (29), contra o .

Confira os números de David Luiz na temporada atual da Europa League:

Sobre sua trajetória na equipe do Stamford Bridge, o zagueiro garantiu que, se depender dele, ainda terá muitos jogos a disputar.

"Quero jogar em nível alto. Posso dizer que quero estar em campo até que não me sinta totalmente bem, mas, enquanto posso, devo cuidar de mim, ter disciplina e trabalhar forte todos os dias. Penso em jogar pelo Chelsea e tentar conquistar grandes títulos. Tenho mais dois anos de contrato, mas talvez eu fique cinco, não sei", acrescentou.

Caso vença a decisão contra os Gunners no Azerbaijão, David Luiz colocará o sexto troféu em seu currículo com os Blues.