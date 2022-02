São Paulo x Santo André: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão 2022

O São Paulo busca a primeira vitória no Campeonato Paulista no duelo contra o Santo André, nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada, e do Paulistão Play, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Santo André DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Morumbi, São Paulo - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, e o Paulistão Play, na internet, vão transmitir o jogo deste desta quarta-feira, no Morumbi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda sem vencer no Campeonato Paulista e somando apenas um ponto, ocupando a terceira colocação do grupo B, o São Paulo terá o apoio e a cobrança de sua torcida no Morumbi.

O técnico Rogério Ceni deve promover mais alterações na equipe, ainda buscando uma formação ideal.

O Santo André, por sua vez, é o vice-líder do grupo D, com 5 pontos marcados.

A equipe soma uma vitória, dois empates e uma derrota até o momento no Paulistão.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 4 x 3 São Paulo Paulistão 3 de fevereiro de 2022 São Paulo 0 x 0 Ituano Paulistão 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x São Paulo Paulistão 13 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília) São Paulo x Inter de Limeira Paulistão 17 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

SANTO ANDRÉ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 2 x 2 Santo André Paulistão 2 de fevereiro de 2022 Santo André 1 x 0 São Paulo Paulistão 30 de janeiro de 2022

Próximas partidas