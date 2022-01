São Paulo x Ituano: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O São Paulo enfrenta o Ituano neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Ituano DATA Domingo, 30 de janeiro de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, no Morumbi. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Guarani na estreia no Paulistão, o São Paulo volta a campo buscando os primeiros três pontos na tabela de classificação.

Para o confronto em casa, o técnico Rogério Ceni ainda não deve ter à disposição Luan e Luciano, que se recuperam de lesões. Arboleda, com a seleção do Equador na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas, também segue fora.

Por outro lado, Miranda deve retornar ao time titular, enquanto Diego Costa deve perder a posição.

Já o Ituano, que venceu o Novorizontino por 2 a 0 na primeira rodada, busca os três pontos para seguir com aproveitamento de 100%.

Provável escalação do São Paulo: Volpi; Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Alisson, Gabriel Sara e Nikão; Rigoni e Calleri.

Provável escalação do Ituano: Filipe; Pacheco, Lucas Dias, Cleberson e Roberto; Jimenez, Igor Henrique, Lucas Siqueira e Gérson Magrão; Calyson e Aylon.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Ituano nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,44 no triunfo do Tricolor, $ 3,75 no empate e $ 7 caso o Ituano vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,66 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8.

Mais artigos abaixo

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 0 São Paulo Brasileirão 10 de dezembro de 2021 Guarani 2 x 1 São Paulo Paulistão 27 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x São Paulo Paulistão 3 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) São Paulo x Santo André Paulistão 9 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 3 x 0 Tombense Série C 20 de novembro de 2021 Ituano 2 x 0 Novorizontino Paulistão 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas