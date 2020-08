São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico paulista será disputado neste domingo (30), pela sexta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico na área! e entram em campo na manhã deste domingo (30), às 11h (de Brasília), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Corinthians DATA Domingo, 30 de agosto de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias seguidas, o São Paulo busca mais um triunfo no Brasileirão.

Para o clássico, o técnico Fernando Diniz ainda não sabe se poderá contar Luciano. Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Daniel Alves, com uma fratura no braço direito, estão fora.

Já o Corinthians, na 12ª posição, com cinco pontos, chega após empatar com o por 1 a 1 no meio da semana.

Como de costume, o técnico Tiago Nunes adotou o tom de mistério durante as atividades, mas deve contar com todo o seu elenco à disposição.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Diego, Arboleda (Bruno Alves) e Léo; Tchê Tchê, Hernanes (Luan, Igor Gomes ou Liziero), Gabriel Sara e Vitor Bueno; Luciano (Paulinho Boia) e Pablo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson) e Cantillo; Mateus Vital, Luan (Araos) e Léo Natel; Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 São Paulo x -PR Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 20h (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 Corinthians 1 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020

Próximas partidas