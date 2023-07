São Paulo trava saída de Rodrigo Nestor e negociação com o Zenit está emperrada

Clube exige multa rescisória e quer evitar saída de jogadores do atual elenco no mercado da bola; postura é um desejo de Dorival Júnior

O Zenit, da Rússia, abriu conversas pela contratação do volante Rodrigo Nestor, mas o São Paulo dificulta a saída. Hoje, as tratativas estão emperradas, como soube a GOAL. Os russos não chegaram a falar em valores no início das conversas sobre a situação do meio-campista de 22 anos.

A diretoria são-paulina não está disposta a negociar o jovem atleta neste mercado da bola. A exigência é que seja paga a multa rescisória, avaliada entre € 40 milhões (R$ 211 milhões) e € 50 milhões (R$ 263,75 milhões).

O Tricolor paulista prometeu ao técnico Dorival Júnior que seguraria as saídas nesta janela de transferências. Não há interesse em negociar atletas do atual elenco por pedido do treinador.

O volante renovou o contrato com o São Paulo em 29 de maio passado e assinou um novo vínculo até 28 de fevereiro de 2028. Há expectativa de transformá-lo em uma das maiores vendas do atual gestão. Por isso, o clube não deseja liberá-lo por um valor baixo.

Rodrigo Nestor é tratado como um dos principais nomes do elenco comandado por Dorival Júnior nesta temporada. Ele disputou 35 partidas em 2023, somando 2.364 minutos em campo. No período, marcou um gol e deu cinco assistências.