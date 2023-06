São Paulo segue sem receber do Vasco por Léo Pelé e vê atraso do Atlético-MG por Patrick

Paulistas venderam o defensor por R$ 16 milhões para os cariocas e negociaram o meio-campista por R$ 8 milhões para os mineiros

O São Paulo ainda não recebeu do Vasco, que tem dificuldade para honrar os compromissos, pela venda de Léo Pelé e vê atraso do Atlético-MG no pagamento por Patrick, como soube a GOAL.

O Tricolor paulista acertou a ida de Léo Pelé para o São Januário por R$ 16 milhões, mas ainda não recebeu nem um centavo sequer. No caso do meio-campista, o negócio foi avaliado em R$ 8 milhões e há o abatimento de um montante referente à compra do goleiro Rafael. Os mineiros, contudo, ainda não pagaram o restante.

A diretoria são-paulina adota uma postura de conciliação nas tratativas para receber os valores. O clube ainda não acionou a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para receber os valores, mas está disposto a fazê-lo.

O Vasco vive um problema financeiro, mesmo depois que a 777 Partners assumiu o futebol do clube. Os cariocas atrasaram direitos de imagem, luvas e parcelas de negociações — houve calote também no Corinthians, na aquisição do lateral esquerdo Lucas Piton. O clube só mantém em dia os pagamentos ao Atlético-MG pelo volante Jair.

O Galo também passa por momento econômico delicado. O clube não tem conseguido honrar os compromissos no mercado da bola e atrasou pagamentos dos empréstimos de Bruno Fuchs e Paulinho. No caso de Patrick, os mineiros não pagaram o valor referente à primeira parcela que deveria ser quitada ao Tricolor paulista.

Léo Pelé assinou com o Vasco da Gama até 31 de dezembro de 2025. Na atual temporada, fez 22 jogos pelo clube, somando 1.980 minutos em campo. No período, marcou um gol e deu uma assistência. Patrick firmou acordo com o Atlético-MG de duas temporadas. Desde que chegou à Cidade do Galo, disputou 30 partidas, com 1.555 minutos em campo. Ele fez um gol e deu dois passes para os companheiros celebrarem.