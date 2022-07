São Paulo se acerta com Banfield e aguarda parceiro por compra de Galoppo

Argentinos pediram US$ 6 milhões pela venda do argentino Giuliano Galoppo. Valor da negociação, no entanto, ainda não é revelado pelas partes

O São Paulo já chegou a um acordo com o Banfield pela contratação de Giuliano Galoppo no mercado da bola. A diretoria tem o aval dos argentinos sobre o valor da negociação e a forma de pagamento. O que inviabiliza o desfecho positivo é a busca por um investidor, como soube a GOAL.

Os valores envolvidos nas tratativas ainda não foram revelados pelas partes — os argentinos pediram US$ 6 milhões (R$ 32,63 milhões na cotação atual) pela liberação do atleta, como adiantado pela reportagem. A quantia final, entretanto, não foi confirmada.

Em crise financeira — a dívida do clube se aproxima dos R$ 700 milhões —, o Tricolor paulista busca um parceiro para quitar a negociação. Os nomes não são revelados pela cúpula, mas o mais provável é que o investidor seja um empresário que já tenha relações com a diretoria.

A ideia do presidente Julio Casares é que um dos patrocinadores ou um parceiro nos bastidores se responsabilize pelo pagamento da contratação de Giuliano Galoppo. Alguns nomes são especulados, mas ainda não houve consenso no Morumbi.

O meio-campista de 23 anos já não esteve em campo na última partida do Banfield, ocorrida no domingo (17) — a equipe empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, pela oitava rodada do Campeonato Argentino. O jogador não foi relacionado para acertar a sua transferência rumo ao Brasil.

Revelado pelas divisões de base do Banfield, Giuliano Galoppo tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2023. O meio-campista renovou o compromisso em julho de 2020 pela última vez. Ele soma 27 partidas pela equipe nesta temporada, com oito gols marcados e duas assistências. No período, permaneceu em campo por 2.227 minutos.