São Paulo recusa proposta do Atlético-MG por Patrick

Meio-campista de 30 anos quer deixar o Morumbi, mas a cúpula são-paulina não quer liberá-lo por um valor entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões

O São Paulo recusou a proposta do Atlético-MG pela contratação de Patrick. Os mineiros ofereceram entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões para fechar com o meio-campista de 30 anos no mercado da bola, mas o Tricolor paulista pede um valor superior, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge.

Os paulistas não revelam a exigência pela liberação do atleta, mas não estão dispostos a liberá-lo pelo valor sugerido pelos atleticanos, mesmo que as tratativas tenham avançado nos últimos dias.

O negócio ainda não está descartado, mas só deve avançar no início do próximo ano, quando as diretorias voltarão a trabalhar — os clubes estão em recesso depois da volta aos treinos na última semana.

O São Paulo é detentor de 30% dos direitos econômicos do meio-campista, enquanto o Inter mantém 35%, e o próprio atleta também detém 35%. Os paulistas querem receber o maior valor da transação, mesmo tendo o menor percentual do atleta.

Aos 30 anos, Patrick gostaria de se transferir para a Cidade do Galo. Entretanto, o técnico Rogério Ceni não quer liberá-lo e fez o pedido à diretoria do São Paulo. A situação será resolvida nos próximos dias.

O meio-campista tem contrato no Morumbi até dezembro de 2023. No entanto, pensa em deixar o CT da Barra Funda antes do fim do contrato. A situação será definida no início do próximo ano.