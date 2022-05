São Paulo propôs renovação a Marquinhos com salário 13 vezes maior que o anterior

O São Paulo tentou a renovação contratual de Marquinhos desde o fim de 2021, primeira temporada do atacante como profissional. A diretoria chegou a oferecer 13 vezes o valor do salário recebido pelo jogador em seu último contrato, firmado em 2019.

A GOAL apurou que o estafe do atleta, liderado pela TFM Agency (antiga Traffic), nem sequer respondeu à oferta feita pelo Tricolor paulista.

O desejo do clube era testar a situação do jovem atleta, que estava disposto a deixar o Morumbi para atuar no futebol internacional.

Marquinhos tinha vínculo com o São Paulo até 2024. Entretanto, a Fifa permite que o primeiro contrato profissional de um atleta tenha duração máxima de três anos. O acordo estabelecido com o jovem era baseado na legislação brasileira, que permite compromissos de até cinco temporadas.

Receoso de perder o jogador por causa da legislação internacional, o São Paulo aceitou uma proposta considerada baixa para vender o atacante Marquinhos. O clube embolsará três milhões de euros limpos com a negociação.

Mais artigos abaixo

A negociação foi intermediada pela OTB Sports, que apresentou a proposta para o São Paulo nos últimos dias.

Inclusive, essa não é a primeira vez que a OTB Sports intermedeia um negócio no São Paulo. Em 2021, logo após a demissão do Fernando Diniz, a OTB Sports negociou a busca por um técnico, a empresa chegou a participar das entrevistas com Muricy Ramalho, o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte com técnicos portugueses, além de participar ativamente da contratação de Hernán Crespo.

Criado em Cotia, Marquinhos recebeu a sua primeira chance entre os profissionais na temporada de 2021, ainda com o técnico Hernán Crespo. O jovem soma 41 partidas pelo time principal, com quatro gols marcados e três assistências e vem tendo oportunidades com Rogério Ceni nos últimos jogos.