São Paulo prioriza mercado e congela renovações de Luizão, Igor Vinícius e Igor Gomes

Clube tenta Nahuel Ferraresi e Nahuel Bustos. Renovações só devem acontecer depois da janela de transferências, que se encerra em 18 de agosto

O São Paulo congelou as tratativas para as renovações de Luizão, Igor Vinícius e Igor Gomes para focar nas necessidades do mercado da bola, como soube a GOAL. O clube trabalha pelas chegadas do zagueiro Nahuel Ferraresi e do atacante Nahuel Bustos nesta janela de transferências.

A diretoria é cautelosa em todos os passos dados nos bastidores e trabalha atentamente na busca por reforços. As contratações dos atletas que pertencem ao Manchester City são prioridades em relação às renovações do trio, mesmo que todos estejam perto do fim do vínculo ou com minutas consideradas defasadas.

O Tricolor paulista tem negociações avançadas para as permanências do zagueiro Luizão, do lateral direito Igor Vinícius e do meio-campista Igor Gomes. Os três acordos, contudo, só devem ter um desfecho depois da janela de transferências do Brasil, que se encerra em 18 de agosto.

O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o executivo Rui Costa terão a incumbência de mantê-los no Morumbi ao término da janela de transferências. A dupla deixou tudo alinhado com os agentes dos jogadores e pediu compreensão em meio ao mercado da bola. Os novos reforços devem avançar nas tratativas no decorrer da semana, o que deixará o clube livre para conversar com o trio.

Luizão tem contrato com o São Paulo até 31 de janeiro de 2023 e pode assinar pré-contrato com outro clube a partir desta segunda-feira (1). A diretoria, no entanto, não pretende deixá-lo livre no mercado da bola e já tem conversas bem adiantadas para uma extensão contratual. O zagueiro de 20 anos é tratado como um dos nomes mais promissores de Cotia.

Igor Vinícius já acertou os salários com o São Paulo. A única pendência é o tempo de contrato. O jogador e seu empresário devem entrar em um acordo com o clube logo após o acerto com os reforços. Aos 25 anos, o lateral direito tem compromisso até o fim de 2022. Ele também já pode assinar pré-contrato com outros clubes.

Igor Gomes é quem tem a situação mais tranquila do trio. O jogador de 23 anos tem acordo com o São Paulo até 30 de março de 2023 e ainda não pode assinar pré-contrato com outro clube — ele só estará liberado a partir de 1º de outubro.

Ciente do interese de estrangeiros no atleta, especialmente de clubes da Europa, o São Paulo não quer correr riscos no mercado da bola. A diretoria pretende estender o seu vínculo ainda nesta janela de transferências para evitar que ele deixe o clube sem render uma boa taxa de transferência.