São Paulo negocia ida gratuita de Toró ao Panathinaikos

Atacante de 23 anos deve deixar o Morumbi de graça. Tricolor paulista teria percentual dos direitos econômicos do jogador após negociação

O São Paulo discute a ida de Jonas Toró para o Panathinaikos, da Grécia. A proposta é para que o atacante se transfira de forma gratuita ao futebol europeu, com os paulistas mantendo uma parte dos direitos econômicos – o percentual ainda não foi definido, como soube a GOAL.

O Tricolor paulista está disposto a liberar Toró nos moldes propostos, mas discute apenas uma forma de manter um percentual maior do atacante de 23 anos. O clube não descartará outras propostas que chegarem pelo atleta – um clube da Dinamarca mostrou interesse no jogador, mas não formalizou oferta até o momento.

Uma reunião entre os dois clubes na tarde desta quinta-feira (28) pode sacramentar a saída do jogador do Morumbi rumo ao futebol europeu. O atual contrato do atleta se encerra em dezembro deste ano. Não havia conversas para a prorrogação do vínculo do atleta.

Entre Jonas Toró e Panathinaikos, já há um acordo no mercado da bola. O jogador assinará por três temporadas com o clube grego nesta janela de transferências, conforme apurado pela GOAL.

A primeira opção do Panathinaikos era o atacante Vitinho, do Flamengo. Os cariocas, contudo, recusaram a proposta pelo atleta. A oferta era nos mesmos moldes do que foi entregue ao São Paulo.

Fora dos planos de Rogério Ceni, o atacante fez seis partidas em 2022, somando 198 minutos jogados. No período, marcou um gol e deu uma assistência. A sua última atuação foi há mais de dois meses, na partida diante do Ayacucho, do Peru, pela Copa Sul-Americana.

A informação sobre o interesse do Panathinaikos na contratação de Jonas Toró foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.