São Paulo x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste domingo (7), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Morumbi, o São Paulo recebe o Internacional na tarde deste domingo (7), às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o São Paulo quer voltar a ganha no campeonato. O Tricolor vem de empate no jogo passado e está na oitava posição, com 4 pontos. Os são-paulinos terão o retorno de Calleri, recuperado de uma dengue.

Já o Internacional vai a campo buscando manter a sua invencibilidade na competição. O Colorado está em quarto lugar, com 7 pontos. A tendência é que o técnico Mano Menezes dê descanso a alguns jogadores, como Vitão, Renê e Alan Patrick, para evitar o desgaste físico.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o São Paulo ganhou seis, Internacional sete, além de sete empates.

Escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Luan (Gabriel Neves), Pablo Maia, Nestor e Alisson; Luciano (Wellington Rato) e Calleri.

Internacional: John; Bustos, Mercado, Moledo e Thauan Lara; Campanharo, Baralhas, De Pena e Mauricio; Wanderson e Luiz Adriano.

Desfalques

São Paulo

Erison, Igor Vinicius e Moreira seguem se recuperando de lesões.

Internacional

Alemão, Jean Dias, Johnny, Aránguiz e Gabriel estão no departamento médico.

Quando é?