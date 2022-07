São Paulo costura parceria com Grupo City por “intercâmbio” de atletas

Presidente Julio Casares viajou à Europa para discutir acordo. Negociações estão em estágio inicial e devem ter um desfecho só no fim de 2022

O São Paulo iniciou conversas para um possível acordo com o Grupo City. O Tricolor paulista negocia a possibilidade de intercâmbio de jogadores com os clubes geridos pelo grupo, como soube a GOAL

As negociações estão em estágio inicial. O presidente Julio Casares esteve na Europa recentemente para conversar sobre a situação com os representantes do Grupo City. Em meio a uma viagem de férias, o mandatário são-paulino aproveitou para costurar negócios favoráveis ao clube.

O acordo ainda está longe de um desfecho. Por isso, nem sequer os moldes exatos da negociação estão definidos pelas partes. Mas existem dois pontos: o primeiro é que o os clubes do grupo tenham preferência de compra por atletas revelados nas divisões de base do São Paulo, e o segundo é que o Tricolor paulsita possa receber jogadores do Grupo City.

A GOAL apurou que são dois termos que devem constar nas minutas de uma eventual parceria. O São Paulo acredita que pode se beneficiar da situação, recebendo jogadores de qualidade para reforçar o elenco. As tratativas, contudo, só devem ter um desfecho no fim de 2022 ou até no início de 2023.

Mais artigos abaixo

O presidente Julio Casares foi à Europa recentemente — a viagem aconteceu durante as férias do mandatário. Entretanto, ele tentou acordos em nome do clube no período. Além da discussão sobre uma possível parceria com o Grupo City, houve conversas sobre a procura de uma material de fornecedor esportivo.

O Grupo City trabalha com o Manchester City e outros dez clubes. Sob a tutela do Abu Dhabi United Group, eles gerenciam New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Palermo, Girona, Montevideo City, Bolivar e outros. Existem negociações avançadas para que o Bahia também seja administrado pelo grupo.

A informação sobre a conversa entre São Paulo e Grupo City foi inicialmente divulgada pela Rádio 365 e confirmada pela GOAL.