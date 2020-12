São Paulo campeão do primeiro turno do Brasileirão é mais um indício de título?

Goleada sobre o Botafogo garantiu ao Tricolor a melhor campanha da primeira metade do Campeonato Brasileiro de 2020

Os traumas dos últimos anos, aliado à desconfiança que existia (e por parte de alguns ainda existe) em relação ao técnico Fernando Diniz, podem ter transformado o torcedor são-paulino em alguém desconfiado e até mesmo cético. Mas a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, em jogo atrasado da 18ª rodada do Brasileirão, acaba por ser marcante para o favoritismo que o Tricolor chamou para si no sonho de voltar a ser campeão brasileiro.

Tudo bem que o adversário vive uma das piores fases de sua história, mas o time de Diniz não tem nada a ver com isso. A goleada, além de deixar o com sete pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, também garantiu ao Tricolor o título simbólico do primeiro turno, marca que, apesar não dar certeza de nada, aponta caminhos claros se levarmos em conta a história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos.

Apenas em quatro ocasiões, de 2003 até 2019, o melhor time da primeira metade do campeonato não terminou a campanha com a taça nas mãos. Aconteceu em 2008, 2009, 2012 e 2018. Os dados são mais uma injeção de confiança que atestam a excelente campanha feita pelo São Paulo até aqui. Mas se o tricolor mais desconfiado quiser encontrar motivos para o ceticismo, também vai encontrar.

Isso porque em 2018 o Tricolor foi o campeão do primeiro turno, mas quem foi campeão de verdade, no final da competição, foi o . E em 2008, apesar de o ter feito a melhor campanha na primeira metade do certame foi justamente o quem terminou com o título.

Outros dados, porém, mostram porque este São Paulo é forte candidato: o time de Diniz já igualou a segunda melhor sequência invicta de sua história no Brasileirão. Assim como em 1973, não perde há 17 jogos, e agora está a um de igualar aquele time de 2008, que é o detentor do recorde. Além disso, hoje possui o segundo melhor ataque do Brasileirão (42 gols marcados, um a menos do que o ) e a melhor defesa (20 tentos sofridos, assim como o Grêmio).

Campeões do 1º turno e campeões brasileiros