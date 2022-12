São Paulo avança por contratação de Pedrinho, ex-Bragantino, por empréstimo

Atacante pertence ao Lokomotiv Moscou, da Rússia, e deve assinar por uma temporada no Morumbi

O São Paulo está próximo de anunciar a primeira contratação para 2023. O meia-atacante Pedrinho, de 23 anos, que pertence ao Lokomotiv Moscou, da Rússia, tem negociações avançadas para defender o Tricolor paulista, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pela Jovem Pan.

O negócio será por empréstimo de um ano e está muito bem encaminhado. Sendo assim, Pedrinho deve voltar ao futebol brasileiro pouco tempo depois de deixar o América-MG — ele defendia o time por empréstimo e pertencia ao Red Bull Bragantino.

Pedrinho encontrou dificuldades para se adaptar à Rússia, e por isso, deve retornar ao Brasil apenas quatro meses depois de deixar o país. O jogador vê a possibilidade de atuar pelo São Paulo como uma boa oportunidade.

Em setembro deste ano, Pedrinho foi negociado com o russos por cerca de 4 milhões de euros. Na ocasião o Red Bull Bragantino, que era o dono dos direitos do jogador, ficou com o maior montante, enquanto o América-MG desembolsou 200 mil euros (R$ 1 milhão, à época).

Desde que chegou à Rússia, Pedrinho disputou nove jogos com a camisa do Lokomotiv e marcou quatro gols. Em 2022, Pedrinho fez 34 jogos e anotou oito gols com a camisa do América-MG. Além disso, produziu três assistências.