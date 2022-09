Red Bull Bragantino fecha venda de Pedrinho ao Lokomotiv

Negociação gira na casa dos 4 milhões de euros e América-MG vai faturar 5% do montante

Pedrinho é jogador do Lokomotiv Moscou. O meia-atacante brasileiro teve negociação finalizada com o clube russo nesta quinta-feira.

Como soube a reportagem da GOAL, o negócio com o Red Bull Bragantino foi fechado por 4 milhões de euros (R$ 20,7 milhões), com a possibilidade de ser aumentado por bônus de metas a serem atingidas.

Depois do período de empréstimo, o América-MG negociou com o clube de Bragança Paulista e conseguirá receber 5% do total da negociação, em uma espécie de taxa de vitrine. Sendo assim, os mineiros ficarão com 200 mil euros (R$ 1 milhão).

Vale lembrar que a janela do futebol russo se encerra na tarde desta quinta-feira. Enquanto isso, a do futebol brasileiro já está fechada, e o América não conseguirá encontrar um substituto.

Em 2022, Pedrinho fez 34 jogos e anotou oito gols com a camisa do América-MG. Além disso, produziu três assistências.