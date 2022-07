São Paulo assinará contrato de compra de Galoppo nesta segunda-feira

Meio-campista de 23 anos terá compromisso de cinco temporadas com o Tricolor paulista. Acordo entre os clubes está apalavrado

O São Paulo vai assinar o contrato de compra de Giuliano Galoppo nesta segunda-feira (25), durante reunião da diretoria com a cúpula do Banfield, da Argentina, como soube a GOAL.

O atleta já fez exames médicos ainda na Argentina para assinar compromisso com os paulistas no mercado da bola. A ideia é que ele também assine o seu novo contrato na reunião desta segunda. Ele terá vínculo de cinco temporadas no Morumbi.

A chegada de Galoppo conta com o aval de Rogério Ceni. O técnico são-paulino aprovou a contratação do meio-campista de 23 anos nesta janela de transferências e crê que ele pode resolver a principal carência do time.

Patrocinadores do próprio São Paulo bancarão a contratação do jogador nesta janela de transerências. O clube tem as seguidas empresas como parceiras: Cartão de Todos, ABC da Construção, Gazin, Bitso, Sportsbet.io, Roku, Ambev e Adidas.

Pessoas ligadas ao Tricolor Paulista afirmam que a negociação gira em torno dos US$ 4 milhões, fontes do clube argentino, no entanto, garantem que a operação é de US$ 8 milhões por 90% dos direitos econômicos do volante de 23 anos.