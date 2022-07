São Paulo e Banfield se acertam por Galoppo no valor de US$ 4 milhões

Pendência para o acordo é o parceiro que se responsabilizará por pagar o valor ao clube da Argentina. Diretoria ainda aguarda investidor

O acordo entre São Paulo e Banfield, da Argentina, por Giuliano Galoppo já está apalavrado. Os paulistas pagarão US$ 4 milhões (R$ 21,89 milhões na cotação atual) pela aquisição do atleta, como soube a GOAL.

A única pendência para o acordo no mercado da bola é o parceiro que se responsabilizará pela operação. A diretoria conversa com patrocinadores e empresários ligados ao clube para viabilizar o montante referente à compra do atleta.

Sem parceiro, a operação não acontecerá. O Tricolor paulista vive momento de crise financeira — a dívida do clube se aproxima de R$ 700 milhões — e não tem condições de bancar a negociação, como soube a reportagem. A cúpula já avisou aos argentinos que só conseguirá arcar com o negócio se houver um parceiro disposto a pagar o montante.

Mais artigos abaixo

A ideia do São Paulo é que o valor seja pago à vista para os argentinos. Não há desejo de parcelamento do montante para evitar problemas futuros de variação cambial. Existe o temor de um dólar valorizado em relação ao real, o que aumentaria a dívida do clube com o parceiro.

O Banfield pediu US$ 6 milhões (R$ 32,83 milhões) pela liberação do atleta, como adiantado pela reportagem. A quantia final, entretanto, não foi aceita pelos paulistas.

O meio-campista de 23 anos já não esteve em campo na última partida do Banfield, ocorrida no domingo (17) — a equipe empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, pela oitava rodada do Campeonato Argentino. O jogador não foi relacionado para acertar a sua transferência rumo ao Brasil.

Revelado pelas divisões de base do Banfield, Giuliano Galoppo tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2023. O meio-campista renovou o compromisso em julho de 2020 pela última vez. Ele soma 27 partidas pela equipe nesta temporada, com oito gols marcados e duas assistências. No período, permaneceu em campo por 2.227 minutos.