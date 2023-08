São Paulo adota cautela, mas encaminha contratação de Lucas Moura

Atleta deve assinar com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e fechar com o Tricolor paulista por empréstimo; prazo é o que gera postura são-paulina

O São Paulo encaminhou a contratação de Lucas Moura até 31 de dezembro de 2023, mas ainda é cauteloso em relação ao desfecho do negócio, como soube a GOAL. As tratativas podem ser fechadas por empréstimo, o que exigiria toda a documentação até quarta-feira (2).

Embora esteja livre no mercado da bola, o atacante de 30 anos deve firmar compromisso com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Isso significa que ele seria repassado ao Tricolor paulista por cessão nesta janela de transferências — o período de contratações do Brasil se encerra em 2 de agosto.

Os moldes do acordo já estão ajustados entre as partes. Houve uma reunião nessa segunda-feira (31) para discutir a situação, mas ainda há necessidade de recebimento da documentação por parte da franquia da Major League Soccer (MLS) — o atacante também tem que assinar o contrato em definitivo com os estadunidenses.

Lucas Moura deu sinal positivo para defender o clube até o fim da atual temporada e aguarda um desfecho nas conversas. Outra opção seria um vínculo definitivo até dezembro e a assinatura de um pré-contrato com o Los Angeles FC. Este formato não está descartado, conforme apurado pela GOAL.

O atacante está livre no mercado da bola desde o fim do contrato com o Tottenham, em 30 de junho passado. Ele tem preferência pela sequência no exterior, mas está disposto a defender o São Paulo por um curto período antes de firmar compromisso com um clube estrangeiro.

Revelado pelas divisões de base do São Paulo, Lucas Moura venceu a Copa Sul-Americana de 2012 pelo clube. O atacante atuou na Europa nos últimos dez anos. Ele defendeu as cores de Paris Saint-Germain e Tottenham, mas não teve o contrato renovado com o clube britânico.