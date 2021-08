São Paulo acerta patrocínio com a Roku para o uniforme

Empresa de dispositivo de conteúdo de streaming deverá estampar ombro da camisa. Clube programa anúncio para sexta, 13 de agosto

O São Paulo acertou um novo patrocínio para o uniforme com a Roku, empresa de dispositivo usado em televisões para exibir conteúdo por streaming. A marca deverá estampar o ombro do uniforme do time. Os valores são mantidos em sigilo.

Nesta quinta-feira (12), o São Paulo programou o anúncio de um novo patrocinador para esta sexta-feira, às 13h, em uma entrevista coletiva do diretor de marketing Eduardo Toni, no Morumbi.

Recentemente, o São Paulo acertou acordo com a 'Sportsbets.io' como patrocinadora máster do uniforme, que pagará R$ 28 milhões anuais ao clube, mais variáveis. 'Cimentos Caue!', 'Gazin', 'Cartão de Todos' e 'ABC da Construção' são outras marcas parceiras do clube.