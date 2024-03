Confira quais são as equipes brasileiras que contam com patrocínio no espaço mais nobre de suas camisas e o quanto elas arrecadam

Os clubes mais poderosos do nosso futebol passaram a contar com patrocínios em suas camisas em 1982. O chamado patrocínio master é aquele com o maior valor de mercado e, exatamente por isso, também é chamado como “espaço nobre”. Abaixo, confira quais são as marcas que investem e estampam os uniformes dos principais clubes brasileiros. Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!