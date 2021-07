São Paulo receberá R$ 28 milhões fixos por ano mais variáveis em novo patrocínio

Tricolor paulista fechou acordo com site de apostas e novo contrato é considerado o maior da história do clube em termos de patrocínio

O patrocínio apresentado pelo São Paulo na última sexta-feira (9) vai render mais de R$ 28 milhões aos cofres do clube por ano. Isso porque este é o valor da cota fixa determinada no contrato com a Sportsbet.io, o qual se encerra em dezembro de 2024. Ainda há uma cláusula que permite o pagamento de variáveis de acordo com o rendimento esportivo da equipe.

Em seu acordo com a empresa, ficou determinado que o clube vai faturar conforme colocação nas competições que disputar. Isso inclui Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Libertadores. Até uma eventual participação no Mundial de Clubes é prevista no compromisso firmado com a empresa. Os valores são desembolsados de acordo com as colocações do time.

O pagamento máximo para as conquistas não supera os R$ 5 milhões, o que aconteceria em caso de título do Mundial de Clubes, o que geraria exposição internacional. Os demais números são tratados em sigilo.

A busca pelo novo patrocínio foi feita pelo presidente Julio Casares ao lado do diretor de marketing Eduardo Toni. A dupla buscava parceiros para a nova camiseta. O site de apostas foi um dos interessados em trabalhar com o clube. Havia outros dois possíveis nomes para estampar a camiseta são-paulina.



Presidente Julio Casares enalteceu o acordo de patrocínio firmado pelo São Paulo (Foto: Érico Leonan/São Paulo FC)

O presidente do São Paulo celebrou, em entrevista coletiva na última semana, o novo acordo firmado pelo departamento de marketing. Ele enalteceu o crescimento financeiro obtido na negociação.

"Nossa decisão nessa gestão era limpar a camisa do São Paulo para agregar valor à marca. Foi difícil, mas foi um posicionamento que hoje nos traz uma marca muito grande. Não vamos nunca falar de valor, mas representa um crescimento de 400% no patrocínio máster com relação a 2020. São valores líquidos, com garantia mínima e sem intermediários", disse na ocasião.

Para os jogos contra o Racing, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, o Tricolor paulista já possuía um acordo com a Amazon. Nestes dois jogos, o novo patrocínio máster ocupará outra parte da camiseta.