São Luiz x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Com aproveitamento de 100% no Gauchão, o Grêmio visita o São Luiz na tarde deste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com sete vitórias consecutivas e na liderança isolado do torneio estadual, o Grêmio busca se manter invicto, enquanto o São Luiz aparece na décima posição com seis pontos, e vem de duas derrotas e um empate.

Grêmio FBPA

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra uma ampla vantagem. Foram 19 vitórias do Tricolor, contra apenas duas do São Luiz, além de oito empates. No último encontro, válido pela Recopa Gaúcha 2023, a equipe de Renato Gaúcho goleou por 4 a 1, com hat-trick de Suárez que fez a sua estreia com a camisa do time gaúcho.

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê; Cristaldo, Bitello e Ferreira; Luis Suárez.

São Luiz: Roballo; Mizael, Ricardo, Rafael Goiano e Marcio Goiano; Felipe Guedes, Paulinho Santos e Negueba; Jarro Pedroso, Éderson e Alvaro.

Desfalques

Grêmio

Geromel, Natã, Thomás Luciano, Jhonata Robert e Bruno Uvini seguem como desfalques.

São Luiz

Não desfalques confirmados.

Quando é?