São José x Internacional: escalação, desfalques e mais do Campeonato Gaúcho 2022

A bola vai rolar para São José x Internacional neste domingo (20), às 20h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. No último encontro entre as equipes, a partida terminou empatada sem gols, válido pelo Estadual da última temporada.

Buscando se manter na zona de classificação, o Colorado entra em campo mirando apenas os três pontos. Atualmente, soma 12, cinco a menos que o líder Grêmio.

Do outro lado, o São José, na zona de rebaixamento, busca reencontrar o caminho da vitória após seis jogos (quatro derrotas e dois empates).

Veja mais informações da partida!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o Internacional não poderá contar com Wesley Moraes, que sofreu uma pancada no joelho direito no empate por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas.

Por outro lado, Carlos Palacios foi relacionado pela primeira vez na temporada, mas ainda não deve iniciar entre os 11.

DIA DE INTEEEEERRRR!!!! 🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹



Dia de vestir o manto e torcer pro Colorado. Vamos em busca dos três pontos pelo Gauchão! 💪



🗣️ PRA CIMA DELES! 😍 pic.twitter.com/f6uQoaG6Mx — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 20, 2022

Já o São José, que anunciou Paulo Baier após a demissão do técnico Pingo entra em campo pressionado pelos três pontos na luta contra o rebaixamento.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Johnny, Edenilson, Mauricio e Taison; David.

Possível escalação do São José: Fábio; Alex Murici, Pablo Ricardo, Bruno Jesus e Marcelo Nunes; Fabiano, Crystopher e Silas; Everton Bala, Thayllon e Mazola.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Wesley Moraes: dores no joelho direito

SÃO JOSÉ:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre São José x Internacional será transmitido ao vivo pelo Premiere neste domingo, às 20h30.