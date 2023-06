São Bernardo x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Santos se enfrentam na tarde desta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela sétima rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming

Após golear no jogo passado, o São Bernardo subiu para o nono lugar do estadual, com 4 pontos. Já o Santos ganhou em casa e assumiu a vice-liderança, com 13 pontos marcados.

Prováveis escalações

São Bernardo feminino: Danielle, Sabrina, Jullyana, Jeniffer, Thaina, Giovana, Ana Flavia, Vitoria, Natalia, Amanda e Thais.

Santos feminino: Camila, Camila Aguiar, Brena, Ketlen, Thais, Cristiane, Reina, Beatriz, Vitoria, Giovanna e Fabiana.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?