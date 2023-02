São Bento x Guarani ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bento e Guarani entram em campo na noite deste sábado (11), em Sorocaba, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do Premiere, na TV fechada, do HBO Max e do Paulistão Play, no streaming.

Sem vencer há três jogos, o São Bento continua na vice-liderança do grupo C, com 9 pontos. O time perdeu o goleiro Zé Carlos no último jogo, mas conta com o apoio de sua torcida para voltar a ganhar. "A ideia é somar 12 pontos e esquecer a pressão do rebaixamento. Já poderíamos ter conseguido isso. Estamos focados no jogo com o Guarani e daqui para frente vai ser essa guerra, briga até o final. Esperamos não precisar chegar até o final para conseguir nosso objetivo".

Do outro lado, o Guarani reencontrou a vitória na rodada passada, porém, continua na liderança do grupo B, com 7 pontos. A tendência é que o técnico Mozart mantenha o esquema tático.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Bento: Edson Mardden; Caio Hila, Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon; Vitinho, Marquinhos, Renan Mota e Carlos Jatobá; Fernandinho e Marcos Nunes.

Escalação do provável Guarani: Tony; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castán e Jamerson;

Matheus Barbosa, Richard Rios, Isaque e Giovanni Augusto; Derek e Bruno José.

Desfalques

São Bento

Zé Carlos está lesionado.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?