Santos x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta segunda-feira (5), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (5), na Vila Belmiro, a partir das 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

No meio da tabela com 34 pontos, o Santos vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos do Brasileirão.

Para o confronto em casa, o técnico Lisca terá os retornos de Rodrigo Fernández e Marcos Leonardo, que cumpriram suspensão no empate com o Cuiabá sem gols.

Apenas Carlos Sánchez, com lesão na coxa esquerda, e Ângelo, convocado pela seleção brasileira sub-20, são desfalques.

Do outro lado, o Goiás busca emplacar a terceira vitória consecutiva. Atualmente, soma 32 pontos e chega embalado após vencer o rival Atlético-GO por 2 a 1.

Caio Vinícius é o único desfalque de Jair Ventura. O volante foi expulso na última rodada e cumprirá suspensão.

Prováveis escalações

Possível escalação do SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.

Possível escalação do GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Desfalques da partida

Santos:

Ângelo: seleção brasileira sub-20.

Carlos Sánchez: lesionado.

Goiás:

Caio Vinícius: suspenso (cartão vermelho).

Quando é?