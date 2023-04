Santos se reúne com o Água Santa por contratação de Luan Dias

Acordo por empréstimo custaria R$ 500 mil ao Peixe, enquanto negócio em definitivo está orçado em R$ 4 milhões

O Santos se reúne, na tarde desta terça-feira (4), com a diretoria do Água Santa para negociar a contratação do meia-atacante Luan Dias. As partes ainda discutem os moldes das tratativas, seja por empréstimo ou definitivo, conforme apurado pela GOAL.

Para um acordo de empréstimo até dezembro de 2023, o Santos está disposto a pagar R$ 500 mil. O clube cogita até R$ 4 milhões pela totalidade dos direitos econômicos em um acordo em definitivo, como soube a GOAL. Os números agradam à diretoria do Água Santa, que quer receber R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Luan Dias tem contrato com o clube de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, até dezembro de 2024. O jogador fez 13 partidas na atual temporada, somando um gol e uma assistência.

O meio-campista de 25 anos tem uma proposta da China, mas não pretende se transferir para o futebol asiático. Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Goiás e Sport também demonstraram interesse na aquisição do jogador, mas ainda não apresentaram proposta.