Santos recusa proposta de 20 milhões de euros do Newcastle por Ângelo

Vazamento da oferta feita pelo jovem irritou os ingleses, que queriam acertar a negociação nos bastidores

O Santos recusou uma proposta do Newcastle de 20 milhões de euros (R$ 110,6 milhões na cotação atual) pelo jovem Ângelo, de 17 anos. A ideia dos ingleses era incorporá-lo ao elenco logo depois de atingir a maioridade, conforme apurado pela GOAL.

A proposta foi entregue ao presidente Andrés Rueda, que optou por recusá-la, mesmo com a atual dívida do clube. De acordo com o balanço financeiro divulgado em abril, os paulistas tem débito total de R$ 420 milhões. A dívida de curto prazo é de R$ 316 milhões.

O vazamento da proposta irritou os ingleses do Newcastle. A diretoria do clube britânico acredita que faltou profissionalismo dos santistas na condução do negócio. Os estrangeiros não queriam que a recusa vazasse na imprensa.

A resposta negativa foi dada nos últimos dias pela diretoria, que negociou uma opção de compra do garoto com o Barcelona. Os catalães podem adquirir o atacante por 35 milhões de euros (R$ 193,72 milhões), conforme estabelecido em contrato.

Em que pese a preferência no mercado da bola, o clube espanhol nem sequer sinalizou com a possibilidade de investimento no jogador, uma vez que vive uma de suas maiores crises financeiras e tem encontrado dificuldades para reforçar o plantel comandado por Xavier Hernández.

Ângelo tem contrato com o Santos até 10 de dezembro de 2024. O jogador de 17 anos renovou o seu compromisso no fim de 2021 e se tornou ainda mais valorizado na Vila Belmiro.

Em 2022, fez 24 partidas pelo Santos, com um gol e três assistências. No período, não atuou nas categorias de base e foi titular em 17 oportunidades. São 1.338 minutos dentro de campo.