Quem são os maiores artilheiros do Santos na história?

Na lista, também arranjamos um jeito de mostrar o peso de nomes como Neymar, Robinho e até Gabigol na história do Peixe

Santos, Santos... Goool! A frase que abre este texto foi tirada do hino extraoficial de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, e do mundo, em todos os tempos. E é bem verdade que as palavras “Santos” e “gol” estão bem ligadas, como se tivessem uma relação de amor. Afinal de contas estamos falando do clube que imortalizou Pelé, mas que também contou com Pepe, Coutinho, Jair Rosa Pinto e tantos outros.

Uma história que não se prende apenas ao passado longínquo: recentemente vimos Neymar e Robinho brilharam pelo Alvinegro Praiano, iniciando carreiras de sucesso e conquistando títulos marcantes – que vão desde Brasileiro, passando por Libertadores, Copa do Brasil e os Campeonatos Paulistas.

Listamos abaixo quais são os maiores artilheiros do Alvinegro da Vila Belmiro. Como era de se esperar, o maior craque de todos os tempos está inalcançável no topo – e é bem difícil imaginarmos, ainda mais com o futebol jogado hoje, que alguém um dia possa superar os 1091 gols que Pelé marcou em 1116 jogos com a camisa santista.

A máquina de fazer gols do time que encantou o mundo na década de 1960 tem seu poder ilustrado no pódio desta artilharia histórica: Pepe e Coutinho figuram na segunda e terceira posições. O Top 10 de artilheiros não conta com jogadores que as gerações mais jovens tiveram o prazer de testemunhar, mas se estabelecermos um “antes e depois de Pelé”, dois dos principais atacantes brasileiros da atualidade aparecem.

Grande destaque individual do time que conquistou, em 2011, a Libertadores da América, Neymar marcou 138 gols pelo Santos e se coloca como maior artilheiro do Peixe na era “pós-Pelé”. Gabigol, hoje ídolo do Flamengo, também está neste Top 10, acompanhado de grandes nomes como Robinho, Ricardo Oliveira e Giovanni.

Maiores artilheiros do Santos

JOGADOR GOLS MARCADOS Pelé 1091 Pepe 405 Coutinho 370 Toninho Guerreiro 283 Feitiço 216 Dorval 198 Edu 183 Araken Patusca 177 Pagão 159 Tite 151

Maiores artilheiros pós-Pelé