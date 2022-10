Santos x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Peixe busca a recuperação na Vila Belmiro nesta segunda-feira (10); veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Juventude nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Após perder em casa, o Santos, 14º colocado com 37 pontos, quer se redimir diante de sua torcida. O Peixe, que venceu um nos últimos seis jogos, terá os desfalques de Maicon, Soteldo e Nathan, todos considerados titulares. Desta forma, quem deve ganhar a vaga no ataque é Lucas Braga. Do outro lado, o Juventude é o lanterna da competição, com 20 pontos e ainda não ganhou no returno (quatro empates e sete derrotas). O Alviverde reforçou o trabalho defensivo para o duelo. "Fizemos uma intervenção de vídeo para mostrar alguns pontos positivos do time deles. E dentro disso, nós temos que fazer o máximo possível para não tomarmos gols, sabendo que eles têm um time muito rápido e teremos que defender muito bem", disse o técnico interino Lucas Zanella.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: João Paulo; Auro (Madson), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Luan, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Escalação do provável JUVENTUDE: Pegorari, Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vitor Mendes), Thalisson e Moraes; Elton; Capixaba (Óscar Ruiz), Jadson, Chico e Rafinha (Ruan); Isidro Pitta.

Desfalques

Santos

Maicon, Soteldo e Madson, lesionados, Nathan, suspenso, desfalcam o Alvinegro.

Juventude

Rafael Forster, Renato Chaves, Marlon e Edinho: lesionados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 10 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro – Santos, SP

• Arbitragem: Jose Mendonça da Silva Junior (árbitro), Alessandro de Matos e Eduardo da Cruz (assistentes), Salim Fende Chavez (quarto árbitro) e Luciano Roggenbaum (AVAR)