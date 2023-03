Santos x Ferroviária ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Vila Belmiro, Santos recebe a Ferroviária se enfrentam na manhã deste domingo (12), às 11h (de Brasília), pela terceira primeira rodada do Brasileirão feminino. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão.

Na quarta posição com 4 pontos, o Santos entra em campo buscando a sua segunda vitória em casa. O Peixe arrancou um empate com o Athletico-PR na rodada passada. Do outro lado, a Ferroviária está em terceiro lugar com 6 pontos. A Locomotiva quer o triunfo longe de casa para tentar assumir a liderança

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Santos feminino: Jully, Gi Fernandes, Taila, C. Martins, Bia Menezes, Brena, Yaya, Thaisinha, Ketlen, Fabi Simões e Cristiane.

Ferroviária feminino: Luciana, Karina, Camila, Luana, Barrinha, Ingryd, Aline Gomes, Raquel, Sochor, Mylena e Lelê.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Quando é?