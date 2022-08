Santos encaminha acordo por Luan; Corinthians paga maior parte dos salários

Timão se responsabilizará por 60% dos salários de Luan. O restante será desembolsado pelo Peixe. Jogador assinará por empréstimo

O Santos se acertou com o Corinthians e encaminhou a contratação de Luan no mercado da bola. A negociação será de forma gratuita, e o meia-atacante chegará por empréstimo à Vila Belmiro. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela GOAL.

O Timão se responsabilizará pelo pagamento de 60% dos salários do jogador, enquanto o Peixe terá a incumbência de pagar 40% da remuneração do atleta. O contrato será até o fim de 2022, como soube a reportagem.

A contratação de Luan tem aprovação de Lisca, técnico que chegou ao Santos em 20 de julho passado. O treinador conta com o atleta para o decorrer da temporada e acredita que pode recuperá-lo nesta temporada.

A negociação deve ter um desfecho positivo ainda nesta terça-feira (2). O agente do meia-atacante, Paulo Pitombeira, está em Salvador, onde conversa com o Bahia para ajustar os últimos detalhes do acordo de Ricardo Goulart.

Contratado pelo Corinthians em 2020, Luan fez apenas três partidas pela equipe nesta temporada, somando 89 minutos em campo. Sua última aparição foi em 19 de fevereiro, durante o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela primeira fase do Paulistão. De lá para cá, o jogador não atuou. Ele foi relacionado pela última vez em 20 de abril passado, diante da Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil.