Sancho, James, Vidal e os jogadores que devem movimentar o mercado da bola europeu em janeiro

Com a janela de transferências aberta em toda a Europa, a Goal dá uma olhada nos jogadores que podem estar em movimento no próximo mês

A janela de transferências de janeiro oferece uma oportunidade para muitos clubes aprofundarem seu jogo, mas o mercado pode ser um local peculiar na época da temporada.

Historicamente, houve alguns grandes movimentos neste momento da temporada, o exemplo recente mais notável talvez seja a contratação de Virgil van Dijk pelo de em 2018.

Já vimos jogadores como Zlatan Ibrahimovic e Erling Braut Haaland mudar de clube, com mais jogos a seguir.

Com o boato de janeiro 2020 girando e a janela de transferência aberta, a Goal dá uma olhada nos jogadores que poderiam potencialmente fazer uma jogada.

Marcos Alonso | | Defensor

O lateral espanhol Marcos Alonso emergiu como um dos jogadores mais valiosos do Chelsea em campanhas recentes, aparecendo com gols e assistências em abundância.

No entanto, ele passou por um período difícil no clube desde a partida de Antonio Conte e lutou pelo tempo de jogo com Frank Lampard.

Conte, agora à frente do Inter, é um grande admirador de Alonso, e o técnico italiano está interessado em trazê-lo para a Série A.

Segundo Gazzetta dello Sport, o ex-jogador da é o principal alvo de Conte em janeiro.

Cedric Bakambu | Beijing Guoan | Atacante

Um retorno à pode ser um bom começo para Cedric Bakambu, cujo futuro no clube da Super , Beijing Guoan, não está claro.

O ex-atacante do fez a mudança para a em 2018 para um lucrativo acordo de 10 milhões de euros por temporada (£ 9 milhões / US $ 11 milhões), mas os regulamentos da liga poderão ver esse número cair em breve.

Como conseqüência, entende-se que seus serviços foram promovidos pela , com Valência e abertos a fazer uma oferta.

No entanto, Bakambu é visto como uma segunda escolha para o Atlético, que acredita-se em garantir a assinatura de Edinson Cavani, do .

Edinson Cavani | | Atacante

O Atlético de Madrid não tem falta de avançados avançados e atléticos, mas aparentemente você nunca pode ter muitos e acredita-se que eles estejam alinhando Edinson Cavani.

O contrato do internacional uruguaio com o Paris Saint-Germain expira no verão de 2020, para que ele possa passar por uma transferência gratuita e está considerando suas opções. No entanto, se ocorrer uma mudança em janeiro, o PSG exigirá naturalmente uma taxa.

Uma taxa na região de € 10 milhões (US $ 9 milhões / US $ 11 milhões) será suficiente, segundo relatos.

James Rodriguez | | Meio-campista

O craque do Real Madrid James Rodriguez retornou à capital espanhola após emprestar dinheiro ao de Munique, na esperança de que ele pudesse ressuscitar sua carreira com os gigantes da Liga.

No entanto, o progresso tem sido lento e os rumores de uma troca na Premier League vêm aumentando, com o de Ancelotti emergindo como um destino provável, caso a mudança para a se materialize, de acordo com relatos generalizados.

Rodriguez também esteve relacionado com o e o Chelsea no passado.

Jadon Sancho | | Atacante

Com a proibição de transferências suspensa, o Chelsea está pronto para quebrar o recorde de Jadon Sancho, que tenta reviver suas fortunas na Premier League.

O ex-jogador da equipe juvenil do , Sancho, conquistou a reputação de avançado emocionante no Borussia Dortmund e o Blues está pronto para desembolsar mais de £ 70 milhões (US $ 93 milhões) por seus serviços.

No entanto, eles enfrentarão a concorrência do , rival da Premier League, que está determinado a reforçar seu renascimento juvenil sob o comando do Solskjaer e avançar para o próximo nível.

Arturo Vidal | | Meio-campista

O tempo de Arturo Vidal em Barcelona parece ter um final prematuro com o meio-campista em desacordo com os campeões da Liga.

A ex-estrela da e do Bayern de Munique foi convocada para retornar à em janeiro, com o Inter de Antonio Conte disposto a oferecer santuário.

O vice-presidente e ícone do clube, Nerazzurri, Javier Zanetti disse: "Vidal é um jogador com grande personalidade e experiência, então vamos ver o que acontece.

"Estamos falando de um jogador que certamente pode nos elevar a um nível, e já estamos em um bom nível".