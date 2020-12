Sampdoria x Milan: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo do Campeonato Italiano será no domingo (6), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Na liderança da italiana, o MIlan visita a , neste domingo (6), às 16h45 (de Brasília), queerendo abrir ainda mais vantagem no topo da tabela. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampdoria x DATA Domingo, 6 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Luigi Ferraris - Genova, ITA HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Milan visita a Sampdoria / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Sampdoria vai brigando no meio da tabela, atualmente ocupa a 11ª colocação, com 11 pontos - 12 a menos do que o Milan. Para o duelo, Claudio Ranieri não vai ter Keita Balde e Kristoffer Askildsen, que se recuperam de lesão. Por outro lado, Omar Colley está de volta depois de perder o jogo da .

Já o Milan é o líder do Campeonato Italiano, com cinco pontos de vantagem em relação à , segunda colocada. No entanto, nem tudo vai bem Stefano Pioli, que viu Ibrahimovic, seu grande artilehiro, sofrer uma lesão que o tira de campo por algums semanas.

Provável escalação da Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPDORIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Sampdoria Serie A 30 de novembro de 2020 Sampdoria 1 x 3 Coppa 26 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Sampdoria Serie A 13 de dezembro de 2020 11h (de Brasília) Verona x Sampdoria Serie A 16 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 4 x 2 Liga Europa 3 de dezembro de 2020 Milan 2 x 0 Serie A 29 de novembro de 2020

Próximas partidas