Sampaio Corrêa x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Sampaio Corrêa e Náutico se enfrentam na noite deste sábado (18), às 19h45 (de Brasília), no Castelã o, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Depois de duas derrotas consecutivas no Nordestão (diante do Ceará e do ABC), o Sampaio Corrêa busca a recuperação no torneio. No momento, soma apenas três pontos no Grupo A, enquanto o Náutico,que não perde há 10 jogos na temporada (cinco vitórias e cinco empates), registra sete pontos, e busca se manter na liderança do Grupo B. Até aqui, foram duas vitórias e um empate.

"Ainda temos muito a evoluir, mas estamos subindo degrau por degrau, e a tendência é chegar mais forte nos próximos jogos", afirmou o técnico Dado Cavalcanti.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Náutico registra 13 vitórias, contra sete do Sampaio Corrêa, além de cinco empates. No último encontro, válido pela Série B 2022, o Sampaio venceu por 3 a 1. A última vitória do Náutico foi no Nordestão 2022 (1 a 0).

Prováveis escalações

Náutico: Vágner Silva; Anílson, Victor Ferraz, Paulo Miranda e Diego Matos; Souza, Juan Gauto e Gabriel Santiago; Paul Villero, Kayon e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Ludke, Allan Godói (Pedro Carrerete), Joécio e Vitinho; Emerson, Rafael Vila e Nádson; Pimentinha, Gabriel Silva (Rafael Furtado) e Matheus Martins. Técnico: Felipe Conceição.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Denílson, Matheus Carvalho e Richarles seguem lesionados.

Quando é?