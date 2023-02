Sampaio Corrêa x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22) pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e CSA se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e do OneFootball, no streaming.

Vindo de vitória no jogo passado, o Sampaio Corrêa conseguiu manter a sua terceira posição no grupo A, com 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas). A Bolívia querida não tem desfalques confirmados e pode repetir a escalação por mais uma vez.

Do outro lado, o CSA vem de derrota e acabou ficando em sexto lugar do grupo B, com 5 pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota). O time alagoano sabe que precisa ganhar para tentar entrar na zona de classificação à próxima fase.

Prováveis escalações

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Yann, Allan Godói, Joécio e Vitinho; Emerson Souza, Warley e Rafael Villa; Pimentinha, Roney e Rafael Furtado.

Escalação CSA: Dalberson; Éverton Silva, Paulo César, Xandão e Pará; Bruno Matias, William, Geovane e Tomas Bastos; Robinho e Kaio Nunes.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

CSA

Não há desfalques confirmados.

Quando é?